Nave cargo in fiamme al largo coste olandesi, un morto

- L'AIA, 26 LUG - Almeno una persona è morta e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato oggi su una nave per il trasporto di auto al largo delle coste olandesi: lo ha reso noto la Guardia Costiera. Elicotteri di salvataggio e un'imbarcazione hanno evacuato 23 membri dell'equipaggio dalla nave registrata a Panama. "Intorno a mezzanotte la Guardia Costiera ha ricevuto una segnalazione che la Fremantle Highway è in fiamme", ha dichiarato la Guardia Costiera olandese sul suo sito web, aggiungendo che l'incidente è avvenuto a circa 27 miglia nautiche (50 km) a nord dell'isola settentrionale di Ameland.

"L'equipaggio ha cercato di spegnere l'incendio da solo, ma non ci è riuscito. Purtroppo una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite", ha dichiarato la Guardia Costiera olandese in un comunicato, aggiungendo che la Fremantle Highway è ancora in fiamme.



