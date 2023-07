Manfredi, 'Fuortes designato soprintendente del San Carlo'

È Carlo Fuortes il soprintendente designato dal Consiglio d'Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo: il suo nome sarà sottoposto all'approvazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, e presidente della Fondazione, Gaetano Manfredi. Il componente della Regione del CdI Riccardo Realfonso si è astenuto "pur riconoscendo che Fuortes è il miglior profilo possibile", ha spiegato Manfredi.

Fuortes, romano, classe 1959, ex Ad della Rai, è stato Ad della Fondazione Musica per Roma, con la gestione dell'Auditorium Parco della Musica, dal 2012 al 2013 Commissario straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma dal 2013 al 2021. A Napoli succederebbe a Stéphane Lissner, decaduto il 1 giugno per limiti di età (70 anni) in applicazione al recente decreto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA