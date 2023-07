La Russa, credo a mio figlio e nulla di male nel dirlo

"La mia convinzione di padre, tuttora esistente, è di credere a mio figlio perché un padre può anche non credere a suo figlio. Ma se crede a quello che il figlio gli racconta, non c'è niente di male che lo dica". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante la cerimonia del Ventaglio riguardo alle sue prime dichiarazioni sull'accusa di stupro nei confronti del figlio Leonardo.

La scelta di parlare però "non la rifarei, ma soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che, nelle mie dichiarazioni, non c'era nessun attacco alla ragazza (che ha denunciato di stupro suo figlio, ndr) e da quel momento, avuti i suoi difensori, tocca a loro parlare", dice ancora.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA