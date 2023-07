Cgil, 'su pensioni nessuna risposta, pronti a mobilitazione'

La Cgil è pronta alla mobilitazione sulla previdenza: lo afferma la segretaria confederale del sindacato Lara Ghiglione dopo l'incontro avuto oggi con l'Osservatorio sulla spesa previdenziale sulla flessibilità in uscita spiegando che dopo sette mesi di incontri "non c'è nessuna risposta dal Governo".

"Non siamo ancora in grado di dire ai lavoratori . dice - quando e come potranno aver accesso alla pensione. In assenza di risposte la previdenza resterà una delle tante ragioni della nostra mobilitazione che ci riporterà in piazza in autunno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA