Calcio: Psg, Verratti verso l'Al Hilal

Un altro campione sarebbe pronto a lasciare il calcio europeo per sposare il progetto della Saudi Pro League. Si tratta di Marco Verratti, centrocampista della nazionale e del Psg, a un passo dal trasferimento all'Al Hilal.

Una missione, quella dei rappresentanti del club arabo, che ha portato al no di Kylian Mbappè ma al sì di Marco Verratti.

Vicino l'accordo con l'azzurro, pronto a salutare la capitale francese dopo il suo arrivo nel 2012.

I club sarebbero a un passo dal trovare l'accordo e al classe 1992 azzurro sarebbe stato proposto un triennale tra i 20 e i 25 milioni. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'affondo decisivo, con lo scambio di documenti tra le parti che porterebbe Verratti a lasciare Parigi in direzione Arabia.



