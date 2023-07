Chiusura poco mossa per Piazza Affari, che si mantiene a ridosso dei 29 mila punti in una giornata di vendite per le principali Borse europee. Il listino milanese, in attesa di conoscere le decisioni della Fed stasera e della Bce domani, ha terminato le contrattazioni con un rialzo dello 0,05% a 28.980 punti.



