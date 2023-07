Arriva osservatorio multe, verifiche su sanzioni e autovelox

Arriva l'osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della strada, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto P.a e sport depositato in commissione Affari costituzionali della Camera. L'osservatorio, si legge nell'emendamento, sovraintende alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori e può avviare indagini conoscitive.

La presidenza spetta per 5 anni (rinnovabili) ad un esperto. Il funzionamento del nuovo organo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA