Usa, Biden inaugura un nuovo memoriale per Emmett Till

Joe Biden inaugura un nuovo monumento in memoria del brutale linciaggio di Emmett Till, il 14enne afroamericano torturato e assassinato da un gruppo di uomini bianchi nel 1955. Anche sua madre, Mamie Till-Mobley, diventata un'attivista, sarà ricordata nel memoriale.

"Il nuovo monumento servirà a onorare la vita troppo breve e l'omicidio a sfondo razziale di Emmett", ha affermato la Casa Bianca in una nota. Il memoriale, che sarà inaugurato nel giorno dell'82mo anniversario della nascita di Till, sarà composto da tre siti storici in Illinois e Mississippi. Uno di questi sarà la Roberts Temple Church of God in Christ a Chicago, dove si è svolto il funerale del ragazzo. Un altro sarà il tribunale di Tallahatchie, Mississippi, dove una giuria di soli bianchi ha giudicato non colpevoli gli uomini accusati di aver ucciso Till.





