Lvmh, ricavi semestre a 42,2 miliardi, balza l'utile netto

Il colosso francese del lusso Lvmh cresce nel primo semestre del 2023 registrando ricavi per 42,2 miliardi di euro in crescita del 15% rispetto al primo semestre 2022 (crescita organica del 17%). Tutte le attività hanno registrato una crescita organica delle vendite a doppia cifra, ad eccezione della divisione Wines&Spirits. L'utile da operazioni ricorrenti è aumentato del 13% a 11,57 miliardi di euro, il margine operativo ha raggiunto il 27,4% dei ricavi mentre la quota di gruppo sull'utile netto segna un incremento del 30% a 8,48 miliardi di euro. Nel secondo trimestre dell'anno i ricavi hanno registrato una crescita organica del 17% in linea con il primo trimestre.

"Lvmh ha ottenuto risultati eccezionali nel semestre", in cui permane ancora "un'incertezza economica e geopolitica", commenta il presidente e ceo di Lvmh Bernard Arnault. "Grazie alla desiderabilità dei nostri marchi, ci avviciniamo alla seconda metà dell'anno con fiducia e ottimismo, ma rimarremo vigili e faremo affidamento sull'agilità e sul talento dei nostri team per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership globale nei beni di lusso nel 2023".



