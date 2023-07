Il ministro degli esteri cinese Qin Gang sollevato dall'incarico

- PECHINO, 25 LUG - Il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, è stato sollevato dalle sue funzioni: lo riportano i media statali di Pechino. Qin non compare in pubblico da quattro settimane: il 17 luglio gli Usa avevano parlato di "problemi di salute" dell'ormai ex ministro.

Sarà Wang Yi, attuale capo della Commissione per gli affari esteri del Partito comunista cinese, a prendere il posto del ministro di Qin Gang, secondo quanto riferiscono i media statali di Pechino.

Wang, il diplomatico di più alto livello in Cina, era già stato ministro degli Esteri dal 2013 al 2022. Attualmente si trova in Sudafrica per partecipare al vertice Brics.



