EssilorLuxottica ha registrato nei sei mesi ricavi per 12,85 miliardi, in crescita dell'8,2% a cambi costanti. L'utile netto retificato del gruppo ha raggiunto 1,66 miliardi in aumento 9%.

Il gruppo di lenti e occhiali entra anche nel mercato delle soluzioni acustiche con una tecnologia che definisce rivoluzionaria fra vista e udito.



