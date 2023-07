Borsa: Milano in lieve rialzo (+0,2%), bene Stm e Campari

Seduta poco mossa a Piazza Affari (Ftse Mib +0,20% a 28.966 punti) in linea con gli altri listini europei e con Wall Street in una giornata dominata dall'attesa per le trimestrali di big come Microsoft e Alphabet alla vigilia delle decisioni e delle indicazioni della Fed sui tassi e, giovedì, della Bce.

Anche a Piazza Affari sono arrivati spunti dai conti del secondo trimestre che hanno premiato Poste Italiane (+1,03%) preceduta tuttavia da Stm (+2,48%) sulla scia dei risultati migliori delle stime della concorrente americana Nxp Semi.

Vivaci anche Campari (+1,72%) che domani diffonde i conti, Banca Generali (+1,635) e Diasorin (+1,62%). In fondo al listino principale sono finite invece Interpump (-1,77%), Prysmian (-1,43%) e Tim (-1,36%).



