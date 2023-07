Bce, nuova stretta al credito per imprese e famiglie

Gli standard di credito delle banche dell'Eurozona per prestiti alle imprese e alle famiglie "si sono ulteriormente inaspriti nel secondo trimestre del 2023. Lo rileva la Bce nel 'Bank lending survey' specificando che per le imprese "l'inasprimento netto cumulato dall'inizio del 2022 è stato notevole" e che a incidere sono stati "i rischi legati alle prospettive economiche e alle situazioni specifiche delle imprese". Per i prestiti alle famiglie " l'inasprimento è stato meno pronunciato rispetto al trimestre precedente per i prestiti immobiliari, mentre è stato più pronunciato per il credito al consumo" .



