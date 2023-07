Arriva un decreto da 1,28 miliardi per Strada Parchi

Prevede la somma di 1,28 miliardi di euro il decreto interministeriale presentato dal ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti quale indennizzo a favore di Strada dei Parchi Spa, ex gestore delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, per la revoca anticipata della concessione, in scadenza nel 20230, decisa il 7 luglio dello scorso anno dal Consiglio dei ministri a guida Mario Draghi. Lo comunica con una nota Strada dei Parchi Spa, del gruppo industriale abruzzese Toto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA