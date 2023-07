Urso, 'sull'auto è il momento di svolta, anche con il Pnrr'

Sull'auto "crediamo che bisogna invertire la rotta non rassegnarci alla decadenza industriale, lo si può fare e questo è il momento della svolta". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine dell'incontro con i sindacati su Stellantis. L'accordo di transizione per Urso può "essere definito prima della pausa di Ferragosto" anche perché l'intenzione del ministro è "utilizzare anche le risorse che potrebbero giungere dalla rivisitazione del Pnrr e di Repower Eu, cosa che dovrebbe avvenire entro il 30 agosto".



