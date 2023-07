Il grano in forte rialzo con l'acuirsi delle tensioni in Ucraina

Forte aumento dei prezzi del grano con l'acuirsi delle tensioni tra Russia e Ucraina con il bombardamento della città di Odessa sul Mar Nero. Il prezzo del grano tenero sale del 5,66% a 737 dollari per unità contrattuale da 5mila staia, mentre quello del grano duro sale del 4,1% a 895,50 dollari. In entrambi i casi si tratta di valori elevati, ma inferiori ai massimi toccati lo scorso 26 giugno a 770,25 dollari per il grano tenero e lo scorso 17 maggio a 902 dollari per il grano duro.



