Consumi di energia in Italia -5%, emissioni giù del 9%

Nella prima metà del 2023 in Italia sono diminuiti i consumi di energia (-5%), a casa dell'inverno mite, dei provvedimenti del governo, della migliorata efficienza energetica delle aziende e del rallentamento dell'economia.

Nello stesso periodo le emissioni di Co2 sono scese del 9%, per l'uso minore del riscaldamento, il taglio della produzione elettrica a carbone, l'incremento delle rinnovabili e dell'importazione di elettricità e la frenata dell'economia. E' quanto risulta dall'analisi Enea del sistema energetico italiano per il primo semestre dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA