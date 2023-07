Borsa: Asia contrastata nella settimana dei tassi, Tokyo +1,23%

Avvio di settimana in ordine sparso per le borse dell'Asia e del Pacifico in attesa delle decisioni della Fed, della Bce, di Hong Kong e della Banca Centrale del Giappone sui tassi. nei primi due casi non si prevedono sorprese rispetto all'aumento previsto di 25 punti base. Tokyo ha guadagnato l'1,23%, Taiwan lo 0,02% e Seul lo 0,72%. In calo Sidney (-0,1%), ancora aperte Hong Kong (-2,4%), Shanghai (-0,19%), Mumbai (-0,34%) e Singapore (-0,67%). Negativi i future sull'Europa, contrastati invece quelli sulle borse americane.

In calo a 49,4 punti contro i 49,8 attesi l'indice Pmi manifatturiero del Giappone. Attesi nella mattinata quelli di Francia, Germania, Ue e Regno Unito, mentre nel pomeriggio è in arrivo il dato americano, accompagnato dall'indice della Fed di Chicago. Cede il greggio ((Wti -0,42% a 76,75 dollari al barile), il gas naturale (-0,19% a 28,11 euro al MWh) e l'oro (-0,17% a 1.960,51 dollari l'oncia), in controtendenza invece l'acciaio (+0,4% a 3.795 dollari la tonnellata.

Sul fronte dei cambi il dollaro scende a 0,89 euro, 0,77 sterline e 141,5 yen. In rialzo a 160,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,4 punti al 4,07%, quello tedesco in calo di 0,1 punti al 2,461% e quello spagnolo in crescita di 0,1 punti al 3,459% all'indomani del voto.

Sulla piazza di Tokyo sprint dei produttori di semiconduttori Advantest (+2,76%) e Tokyo Electron (+2,41%),. Positivi i grandi esportatori Honda (+1,85%) e Toyota (+1,6%), sprint di Mitsubishi (+4,99%). Segno meno per i bancari Mitsubishi Ufj (-2%), Mizhuo (-1,29%) e Sumitomo Mitsui (-1,16%), in controtendenza Nomura (+1,76%)



