Barbie trionfa anche in Italia, 7,7 milioni miglior esordio 2023

Barbie è un fenomeno anche in Italia dove senza sforzo ha ottenuto la bellezza di 7.7 milioni di euro in quattro giorni dopo una domenica in crescita a 1.9 milioni di euro. Si tratta del miglior esordio dell'anno (anche come media, che sfiora i 16 mila euro per sala), un dato straordinario se si pensa che siamo a fine luglio. Il film con Margot Robbie protagonista ha dunque battuto con uno bello scarto il primato di Fast X (6,3 milioni) e Super Mario Bros. - Il film (5,7 milioni ). Dallo scoppio della pandemia, quello di Barbie è il terzo miglior fine settimana di esordio in assoluto dopo Avatar: La via dell'acqua (8,4 milioni) e Spider-Man: Non Way Home (8,3 milioni).

Secondo i dati Cinetel (20-23 luglio 2023) il secondo posto nel weekend troviamo Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, che la scorsa settimana guidava la classifica del box office, che tiene decisamente bene (rispetto agli USA la competizione è minore, non essendoci Oppenheimer- il film di Nolan uscirà il 23 agosto in Italia) e incassa altri 856 mila euro, portandosi a 3.1 milioni complessivi.

Terza posizione per Indiana Jones e il quadrante del destino, con 289.000 e un totale di 5.3 milioni di euro. Continua a tenere molto bene Elemental, che incassa altri 271.000 e sale a 5.3 milioni complessivi. In quinta posizione La maledizione della Queen Mary, che incassa 135.000 e sale a 162 mila euro in cinque giorni. Le altre nuove uscite in top-ten: Cattiva coscienza di Davide Minnella, con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, con 81.052 euro (12.745 euro), per una media di 203 euro, e un totale di 106.240 euro, mentre al nono posto troviamo Piggy con 15 mila euro e un totale di 20 mila euro. Da notare al decimo posto Le Otto montagne che torna in classifica.

Nel complesso, il weekend del 20-23 luglio 2023 è valso 9.932.852 euro al box office, per 1.298.248 presenze. Grazie a Barbie, il box office italiano di quest'ultimo fine settimana è schizzato a un +192% sul weekend precedente.



