Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarà sottoposto a intervento chirurgico per l'impianto di un pacemaker. Lo ha reso noto il suo staff in un comunicato, a pochi giorni dalle dimissioni dall'ospedale dove era stato ricoverato per problemi di salute. "Il primo ministro Netanyahu - si legge in una nota - sarà operato durante la notte per l'impianto di un pacemaker allo Sheba Medical Centre di Tel Hashomer"



