Netanyahu in 'buone condizioni' dopo operazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è "in buone condizioni" dopo che la scorsa notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'impianto di un pacemeker. Lo ha reso noto il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer (Tel Aviv) dove la settimana scorsa gli era stato installato un Holter sottocutaneo. "L'operazione è stata portata a termine con successo. Netanyahu resterà per il momento nel reparto cardiologico". Il premier, secondo i media, prevede di essere dimesso fra alcune ore per raggiungere la Knesset dove oggi inizia un dibattito di importanza critica per l'approvazione della prima fase della riforma giudiziaria.

