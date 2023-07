"Serve un impegno comune e più collaborazione per contrastare la rete dei trafficanti" che gestiscono le migrazioni illegali. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aprendo la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni in corso alla Farnesina.

"L'immigrazione illegale di massa danneggia tutti, se non le organizzazioni criminali, che usano la loro forza sulla pelle dei più fragili", ha aggiunto la premier.



