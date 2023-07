Mosca, giornalisti russi colpiti dalle bombe a grappolo

Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che quattro giornalisti russi sono stati colpiti in un attacco con munizioni a grappolo lanciato dall'esercito ucraino nella regione di Zaporizhzhia. Lo scrive Ria Novosti: "Quattro operatori dei media hanno riportato ferite di varia gravità e sono stati rapidamente trasferiti in strutture mediche sul campo". Uno di loro è morto durante l'evacuazione. "Durante l'evacuazione, Rostislav Zhuravlev, è morto per le ferite riportate a causa dello scoppio di una submunizione a grappolo", ha dichiarato il ministero. Inoltre, il corrispondente fotografico di Ria Novosti, Konstantin Mikhalchevsky, è stato ferito. "Il corrispondente di Izvestiya Roman Polskov e il cameraman della stessa testata Dmitriy Shikov sono rimasti feriti nella zona dell'operazione militare speciale quando i militanti ucraini hanno sparato contro di loro. Il giornalista ha riportato la frattura di una gamba e ferite da schegge, all'addome e alla schiena. Il cameraman ha riportato ferite da schegge e una frattura delle ossa dell'anca", ha riferito Ren Tv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA