Il contro-summit delle ong, 'niente accordi anti-migranti'

"Niente accordi sulla nostra pelle", è lo slogan dell'African counter summit in programma domani allo Spin Lab di Roma, organizzato da Refugees in Libya e Mediterranea saving humans, con la presenza di portavoce e attivisti rifugiati provenienti da diversi paesi dell'Africa.

L'obiettivo, in concomitanza con la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni promossa dalla premier Giorgia Meloni, è "contrapporre alla narrazione governativa sul Mediterraneo e sull'Africa, basata sul sistematico occultamento della violazione dei diritti umani operata dai regimi al potere in questi Paesi, le dirette testimonianze di persone che ci sono nate e sono state costrette a fuggire, a causa delle insostenibili condizioni di vita".

"La disamina dei memorandum, degli accordi militari e commerciali tra Unione Europea e Italia, che sostengono i regimi dittatoriali e antidemocratici dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo e dei paesi subsahariani, in cambio del 'blocco' in stato di detenzione di donne, uomini e bambini, saranno al centro della giornata di lavoro del Counter Summit", informano i promotori.



