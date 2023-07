Charlie Puth arriva in Vietnam per festival musicale

La pop star americana Charlie Puth è atterrato in Vietnam all'aeroporto internazionale di Cam Ranh, nei pressi della città di Nha Trang, sulla costa meridionale per un'apparizione all'ottava edizione del Wonder Music Festival.

Come riporta Vietnam Express, Charlie Puth, accompagnato dalla fidanzata Brooke Sansone, ha salutato i fan sia in inglese che in vietnamita. E' ospite di un resort sull'isola di Hon Tre, nella città di Nha Trang, dove si esibirà sabato 22 luglio insieme ad alcuni famosi artisti vietnamiti. "Charlie Puth era divertito dalle realizzazioni della produzione vietnamita e del team creativo", ha detto Cao Trung Hieu, direttore generale dell'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA