Venezia cambia, Comandante con Favino aprirà la Mostra

Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, è il nuovo film d'apertura, in prima mondiale in Concorso, dell'80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera (30 agosto - 9 settembre 2023). Challengers, il film di Luca Guadagnino precedentemente annunciato, non parteciperà alla Mostra a seguito delle decisioni assunte dalla produzione. Comandante sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto 2023 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura della 80.

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA