Mosca arresta per estremismo il nazionalista Strelkov

E' stato arrestato per 'estremismo' Igor Girkin 'Strelkov', il nazionalista russo che ha avuto un ruolo chiave nell'annessione della Crimea nel 2014 e nel novembre scorso è stato condannato all'ergastolo per l'abbattimento del Boeing MH17 nell'Ucraina orientale. Lo riportano i media russi, secondo cui Strelkov è stato prelevato da casa sua intorno a mezzogiorno. Nel suo appartamento è in corso una perquisizione.

Secondo le prime informazioni, nel suo arresto sarebbe coinvolto un ex dipendente del gruppo Wagner. Strelkov, ex ufficiale dell'Fsb, è accusato dalla procura di Kiev di torture e omicidi.



