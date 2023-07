L'inflazione in Giappone a giugno si è attestata al 3,3% su base annua, esclusi i prodotti freschi, secondo i dati governativi pubblicati venerdì, segnando una leggera accelerazione rispetto a maggio (3,2%) in linea con le aspettative degli economisti. Escludendo l'energia, i cui prezzi sono in forte calo dopo l'impennata del 2022, il mese scorso l'inflazione in Giappone si è attestata al 4,2%, un po' al di sotto del picco registrato a maggio (4,3%).



