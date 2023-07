Ft, Mosca ha un piano per inviare il suo grano all'Africa

"La Russia sta spingendo un piano per rifornire l'Africa di grano e tagliare fuori l'Ucraina dai mercati globali dopo essersi ritirata dall'accordo mediato dall'Onu". Lo scrive il Financial Times online citando tre fonti che hanno familiarità con la questione. Vladimir Putin ha proposto l'iniziativa in base alla quale il Qatar pagherebbe Mosca per spedire il suo grano in Turchia, che lo distribuirebbe ai "Paesi bisognosi". Né il Qatar né la Turchia hanno accettato l'idea, che Mosca non ha ancora portato a livelli formali, hanno aggiunto le stesse fonti.



