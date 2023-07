Francia, la Cina fornisce equipaggiamento miliare a Mosca

Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che la Cina sta consegnando equipaggiamenti militari per sostenere la Russia: lo ha detto alla Cnn a margine dell'Aspen Security Forum.

Rispondendo alla domanda se vi siano prove, Bonne ha detto: "Sì, ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo non facessero", "Se sta consegnando armi? Beh...

equipaggiamento militare... per quanto ne sappiamo sta consegnando capacità militari massicce alla Russia".



