Borsa: l'Europa apre contrastata, si guarda alle banche centrali

Le Borse europee aprono la seduta in ordine sparso con gli investitori pronti a scommettere su una politica monetaria meno aggressiva da parte delle banche centrali. L'attenzione si concentra sulla prossima settimana quando sono attesi nuovi rialzi dei tassi d'interesse.

Proseguono, intanto, le trimestrali i cui esiti forniranno un quadro sullo stato di salute dell'economia.

Avvio di rialzo per Londra (+0,13%), dopo la fiducia dei consumatori in calo e le vendite al dettaglio in crescita. In calo Francoforte (-0,49%). Piatta Parigi (+0,06%).



