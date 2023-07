Zaki, a Bologna 2 settimane poi torno in Egitto a sposarmi

"Sarò a Bologna solo due settimane, poi tornerò in Egitto a causa del mio matrimonio a settembre": lo ha detto Patrick Zaki parlando ai giornalisti al Cairo. "Devo fare alcune cose qui - ha aggiunto -, sarò a Bologna due settimane per incontrare i miei amici, i miei professori, tutte le persone che mi mancano in Italia. Dopo il matrimonio in Egitto sicuramente tornerò in Italia per riprendere i miei studi e la mia vita a Bologna".

"Sono qui perché sto facendo domanda per il visto", ha rivelato Patrick. "Sono veramente emozionato", ha sottolineato dopo aver detto che "incontrerò i miei amici a Bologna, nei prossimi giorni", "voglio incontrare tutti".

"La cosa buona è che adesso sono libero di andare a Bologna, di tornare in Egitto, (di fare) qualsiasi cosa voglia, in piena libertà", ha sottolineato rievocando l'"incubo" della condanna di martedì e quanto sia stato "sorpreso di essere qui dopo solo due giorni" in virtù della grazia presidenziale.



