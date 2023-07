Sparatoria a Auckland, morto aggressore e altre 2 persone

Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di Auckland, in Nuova Zelanda.

Lo fa sapere la polizia neozelandese su Twitter, mentre è in corso una conferenza stampa del premier Chris Hipkins, il quale ha escluso "rischi per la sicurezza nazionale. Secondo le prime informazioni, un 24enne armato munito di braccialetto elettronico è entrato in un cantiere, uccidendo due persone e ferendone sei, 3 delle quali in modo grave. Lo stesso aggressore è stato poi trovato morto.

Il giovane, secondo i media locali, è entrato sparando poco dopo le 7 in un edificio in ristrutturazione nel centro commerciale Cbd, seminando il panico tra gli operai del cantiere.

"Dopo aver raggiunto i livelli superiori dell'edificio, l'uomo si è rinchiuso all'interno del vano ascensore - ha riferito la polizia - e il nostro staff ha tentato di interagire con lui. L'uomo ha sparato altri colpi e poco tempo dopo è stato trovato morto." Tra i feriti c'è anche un agente di polizia, che è riuscito a raggiungere a piedi un'ambulanza con l'aiuto dei colleghi.

Appena avvisata, la polizia ha circondato l'edificio e presidiato l'intera città invitando i residenti ad evitare l'area e rimanere in casa. In azione anche un elicottero.





