S&P, 'Italia e Spagna in ritardo sull'utilizzo fondi Pnrr'

L'utilizzo dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) dell'Ue è in netto ritardo rispetto alla scadenza iniziale del 2026 in Spagna e in Italia. Lo affermano in una nota gli analisti di S&P secondo i quali "alla fine del 2022 la Spagna e l'Italia hanno utilizzato rispettivamente solo il 10% e il 20% delle risorse disponibili".

"Sembra sempre più probabile che questi Paesi, così come altri governi che stanno beneficiando di ingenti sovvenzioni da parte dell'Unione Europea - proseguono - chiedano più tempo per intraprendere progetti di investimento complessi che riguardano gli obiettivi climatici, la digitalizzazione e la coesione sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA