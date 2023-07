Dopo lite investe e uccide un giovane, ricercato 42enne

Un pregiudicato di 42 anni, dopo una lite per futili motivi con due giovani, li ha investiti volontariamente con la propria automobile, provocando la morte di uno dei due, un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina, Moussine El Rhannaoui. L'investitore si è poi allontanato e viene adesso ricercato.

É accaduto la scorsa notte nella frazione Pellaro di Reggio Calabria, lungo la statale 106 ionica, nell'area di una stazione di servizio.

L'altra persona che si trovava insieme allo straniero deceduto è stato ricoverato in ospedale, ma non è grave. Sull'episodio indaga la Squadra mobile di Reggio Calabria.



