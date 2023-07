Bankitalia, aumenta livello di alfabetizzazione finanziaria

Nel 2023, rispetto al 2020, il livello di alfabetizzazione finanziaria degli adulti in Italia, pur rimanendo su livelli bassi, è lievemente aumentato (da 10,2 nel 2020 a 10,6 nel 2023, su una scala da 0 a 20).

Lo segnala Bankitalia nell'indagine sull'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale in Italia degli adulti.

Il miglioramento - spiega via Nazionale - è guidato dai comportamenti (da 4,2 a 4,6, su una scala da 0 a 9) e dagli atteggiamenti (da 2,0 a 2,3, su una scala da 0 a 4) in campo finanziario. Nei primi si considerano la gestione delle risorse finanziarie nel breve e nel lungo termine mentre per gli atteggiamenti si rilevano l'orientamento degli individui al risparmio e l'accortezza nell'uso del denaro. Entrambe queste dimensioni dell'alfabetizzazione finanziaria sono particolarmente importanti per la partecipazione ai mercati finanziari, la resilienza rispetto alle difficoltà e il benessere finanziario. Il punteggio complessivo relativo alle conoscenze, che riguardano concetti come l'inflazione, il tasso di interesse semplice e composto e la diversificazione del rischio, è rimasto sostanzialmente stazionario rispetto al 2020 (da 3,9 a 3,7, su una scala da 0 a 7).

Migliora la comprensione dell'inflazione e delle sue conseguenze sul potere d'acquisto delle famiglie, anche in conseguenza del forte rialzo dell'inflazione sperimentato nell'ultimo biennio cui si è accompagnata una intensa attività di informazione e di educazione finanziaria della Banca d'Italia su questo argomento.

Il punteggio degli italiani è in media pari a 4,4 su una scala da 0 a 10. Analogamente a quanto osservato per l'alfabetizzazione finanziaria, i punteggi sono maggiori tra chi è più istruito e nella classe di età tra 35 e 64 anni. Nel punteggio complessivo di finanza digitale vi è un divario di genere che penalizza le donne.



