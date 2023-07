Putin non andrà al vertice Brics in Sudafrica

- JOHANNESBURG, 19 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin non prenderà parte al vertice gruppo dei Brics (Sudafrica, Brasile, India, Cina e Russia) che si terrà dal 22 al 24 agosto a Johannesburg. Lo riferisce l'ufficio di presidenza sudafricano. Al suo posto è prevista la presenza del ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

"Di comune accordo, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin non parteciperà al Vertice, ma la Federazione Russa sarà rappresentata dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov", si afferma in un comunicato della presidenza sudafricana inviato all'ANSA sullo "storico 15/o Vertice dei Paesi Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica", "il primo" a svolgersi "in presenza" dopo la pandemia di Covid.

L'annuncio pone fine a mesi di incertezza circa la partecipazione del capo del Cremlino a causa di un eventuale suo arresto sulla base del mandato della Corte penale internazionale, di cui il Sudafrica è componente. Pretoria era in una posizione difficile anche perché si è rifiutata di condannare l'invasione russa dell'Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA