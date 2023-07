Dopo il 13-6 sulla Francia, l'Italia della pallanuoto batte 24-6 il Canada. Per il Settebello quindi secondo successo in scioltezza nel gruppo B, primato e quarti di finale ipotecati ai Mondiali in svolgimento a Fukuoka in Giappone. Quaterne di Andrea Fondelli, Gonzalo Echenique (mvp) e Vincenzo Renzuto. Ultimo match contro la Cina venerdì alle 10:30 ora italiana.



