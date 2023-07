Omicidio rapper Tupac, perquisita una casa a Las Vegas

Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte della leggenda del rap Tupac Shakur quasi trent'anni fa. La polizia di Las Vegas ha infatti perquisito una casa nella vicina città di Henderson, secondo quanto riportano i media americani.

L'artista di 'California Love' è stato ucciso in una sparatoria nella città del Nevada, a soli 25 anni, e i suoi assassini non sono mai stati catturati. Nonostante la breve carriera, Tupac è stata una delle figure più influenti dell'hip-hop e ha venduto 75 milioni di dischi diventando anche il simbolo della rivalità tra rapper della costa est e quelli della costa ovest degli Stati Uniti poichè era nato a New York ma si era trasferito da adolescente in California.

Le circostanze della sua morte, nel settembre 1996, rimangono oscure e alla storia è stata dedicata anche una serie Netflix, 'Unsolved'.



