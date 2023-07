Israele consentirà ai cittadini Usa l'ingresso senza visto

Israele consentirà a tutti i cittadini degli Stati Uniti, compresi quelli che vivono nei territori palestinesi, l'ingresso senza visto nell'ambito di un accordo di reciprocità firmato oggi. Lo ha affermato l'ufficio del primo ministro israeliano.

"Questo consentirà a qualsiasi cittadino americano di entrare in Israele, e successivamente, quando Israele sarà accettato nel programma, consentirà ai cittadini israeliani di entrare negli Stati Uniti senza visto", ha affermato. "Si tratta di un traguardo importante, che ci avvicina al pieno rispetto dei requisiti del governo americano per la candidatura al Visa Waiver Program".

L'attuazione della procedura entrerà in vigore domani, giovedì, ha aggiunto. Tutti i cittadini statunitensi, compresi i cittadini con doppia nazionalità e i cittadini statunitensi che vivono in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, beneficeranno dell'accordo, afferma la dichiarazione.

Fino ad ora, i palestinesi con cittadinanza statunitense non potevano entrare in Israele attraverso l'aeroporto Ben Gurion senza ottenere il visto, ma dovevano entrare attraverso la Giordania. I cittadini di 40 Paesi sono esentati dal visto per brevi soggiorni negli Stati Uniti per svago o affari.

Israele ha chiesto per anni di far parte del programma Visa Waiver. Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha precisato che l'attuazione dell'accordo sarà monitorata, aggiungendo che gli Stati Uniti decideranno entro il 30 settembre se Israele può esservi incluso.

L'annuncio è arrivato durante la visita ufficiale del presidente israeliano Isaac Herzog negli Stati Uniti, tra le tensioni tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu, le cui posizioni Washington considera "estreme".



