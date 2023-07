Fitto, aiuti a famiglie e imprese per efficienza energetica

A breve il governo presenterà al Parlamento la revisione del Pnrr che parte dal RepowerEU e ha due priorità: il rafforzamento delle infrastrutture energetiche e un sistema di aiuti per famiglie e imprese occupate con l'efficientamento energetico. Lo ha annunciato il ministro Raffaele Fitto in audizione. Il lavoro del governo ha due priorità: rafforzare la rete e la capacità energetica del Paese e "un sistema che possa rafforzare dal punto di vista dell'efficientamento energetico l'azione delle imprese e delle famiglie", ha detto. "L'obiettivo è di usare" il RepowerEU "per trasformare" gli aiuti in "un investimento strutturale".



