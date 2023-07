La seduta sulle Borse in Europa comincia con slancio, sulla scia dei dati migliori delle attese sull'inflazione che nel Regno Unito è ai livelli più bassi da un anno. Londra guida i rialzi segnando in avvio +0,87%, seguita da Parigi (+0,69%) il cui listino beneficia della spinta di Kering (+6,7%). Francoforte guadagna lo 0,4% e Milano partita da +0,3% ora si rafforza a +0,6 per cento.



