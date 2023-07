Benzina stabile, Eni e Q8 riducono prezzi raccomandati

Nuovi interventi al ribasso sulla rete carburanti. Secondo Quotidiano Energia, si muovono Eni e Q8 scendendo di 1 centesimo sui prezzi raccomandati. Gli effetti di questi tagli non si riscontrano ancora sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, che risultano sostanzialmente stabili.

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 18 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,865 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,862 e 1,880 euro al litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,713 euro al litro (1,712 il valore precedente), con le compagnie tra 1,703 e 1,725 euro al litro (no logo 1,697).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,001 euro al litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,944 e 2,076 euro al litro (no logo 1,902). La media del diesel servito è 1,853 euro al litro (rispetto a 1,852), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,791 e 1,927 euro al litro (no logo 1,752).



