Visco, 'per frenare l'inflazione non serve una recessione'

Per frenare inflazione in Europa "non credo ci sia bisogno di una recessione, possiamo farlo" senza provocarla. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato da Bloomberg tv al G20 in India. Il governatore ha ribadito la necessità di decidere a ogni riunione della Bce sui tassi "basandosi sui dati" e di "esser cauti" per soppesare sia i rischi di non essere incisivi contro la crescita dei prezzi sia di fare di più con conseguenze sulla "stabilità finanziaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA