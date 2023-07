Visco, 'l'inflazione rallenta ma quella di fondo è ostinata'

"La buona notizia è che il tasso di inflazione è sceso negli ultimi mesi, anche in Italia, e può scendere anche più velocemente di quanto previsto dalla Bce il mese scorso visto che i prezzi dell'energia stanno continuando a calare".

Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato da Bloomberg tv al G20 secondo cui "tuttavia l'inflazione di fondo (core, ovvero quella non dovuta a shock temporanei come appunto l'energia) si sta mostrando ancora ostinata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA