Urso, 'riunioni con Gdo per intervenire su caro prezzi'

"Quando a ottobre dell'anno scorso si è formato il governo l'inflazione era oltre il 12%, oggi è al 6.4. È un dato positivo che dobbiamo rendere più forte. Nei prossimi giorni farò un intervento sul caro voli, per quanto di mia competenza. Già in questa settimana abbiamo altre riunioni con la grande distribuzione organizzata, con i pastai, i produttori di prodotti per l'infanzia. Il Governo non molla perché ritiene che inflazione sia uno dei problemi principali".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Aldolfo Urso, intervenendo ad Agorà Estate su Rai3.



