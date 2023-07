Un americano supera il confine nordcoreano, 'arrestato'

Un cittadino degli Stati Uniti è entrato nella Corea del Nord durante un tour al confine pesantemente fortificato, e si ritiene che sia stato arrestato, ha detto martedì il comando delle Nazioni Unite. "Un cittadino statunitense in un tour di orientamento dell'Area di sicurezza congiunta ha attraversato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare nella Repubblica popolare democratica di Corea", ha affermato il comando delle Nazioni Unite. "Riteniamo che sia attualmente in custodia della Corea del Nord e stiamo lavorando con le nostre controparti delle Kpa (le forze armate nordcoreane) per risolvere questo incidente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA