Seul, Corea del Nord lancia un missile balistico in mare

ROMA, 18 LUG - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nel Mare Orientale, noto anche come Mar del Giappone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap, citando i comandi militari della Corea del Sud.

Il lancio, che arriva mentre Seul e Washington hanno intensificato la cooperazione in materia di difesa di fronte alle crescenti tensioni tra le due Coree, è stato riportato anche dalla Guardia Costiera giapponese, secondo l'agenzia di stampa Kyodo. L'esercito della Corea del Sud ha segnalato che sta ancora analizzando il tipo di missile lanciato, ha riferito Yonhap.

E' l'ultimo di una serie di test sulle armi da parte di Pyongyang e arriva meno di una settimana dopo che il leader Kim Jong Un ha supervisionato personalmente il lancio del nuovo missile balistico intercontinentale del Paese, l'Hwasong-18 a combustibile solido.

Le relazioni tra le due Coree sono attualmente in uno dei loro punti storici più bassi, poiché la diplomazia tra Pyongyang e Seoul è in fase di stallo e Kim Jong Un ha chiesto di aumentare lo sviluppo di armi, comprese le armi nucleari tattiche.

In risposta Seoul e Washington hanno intensificato la cooperazione di difesa, organizzando esercitazioni militari congiunte con jet stealth avanzati e risorse strategiche statunitensi. Oggi gli alleati hanno tenuto la prima riunione del gruppo consultivo nucleare a Seul e hanno annunciato che un sottomarino nucleare americano stava effettuando una visita in porto a Busan per la prima volta dal 1981. Ci si aspettava che la mossa innescasse una forte risposta da parte della Corea del Nord, che si oppone al dispiegamento di risorse nucleari statunitensi nella penisola coreana.

La notizia del lancio arriva nello stesso giorno in cui Washington ha fatto sapere che un soldato americano è stato arrestato dalla Corea del Nord dopo aver attraversato il confine pesantemente sorvegliato.



