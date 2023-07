Proposta Abi, 'garanzie alle aziende nelle gare del Pnrr'

Alla cabina di regia sul Pnrr tenuta oggi, l'Abi ha elaborato "una specifica proposta per efficientare la possibilità di partecipazione agli appalti pubblici, con specifico riferimento alle garanzie pubbliche in caso di gare". Come spiega una nota dopo l'incontro cui ha partecipato il dg dell'associazione Giovanni Sabatini, "l'obiettivo è di favorire la disponibilità di fideiussioni bancarie per le imprese che partecipano alle gare d'appalto Pnrr, rafforzando e ampliando la rete di garanzie pubbliche per migliorare le condizioni di accesso alle garanzie e ai finanziamenti da parte delle impese".



