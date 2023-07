Mosca, 'siamo avanzati di 1,5 chilometri nel Kharkiv'

Le truppe russe sono avanzate di circa un chilometro e mezzo in direzione di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti.

"Nella direzione di Kupyansk, le unità del Gruppo di forze occidentale continuano con successo le operazioni offensive nella loro area di responsabilità. L'avanzata totale è stata di due chilometri lungo il fronte e fino a 1,5 chilometri in profondità", afferma il rapporto.



